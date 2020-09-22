Актриса і телеведуча Еллен Дедженерес веде на американському телебаченні одне з найрейтинговіших шоу "Шоу Еллен Дедженерес" ще з 2003 року. Але лише нещодавно стало відомо, що ситуація на змінальному майданчику програми завжди була токсичною. Щоб владнати всі непорозуміння, Еллен сама вирішила вибачитись перед колегами напередодні нового сезону.

У понеділок, 21 вересня, 62-річна Еллен Джедженерес вибачилася перед співробітниками ток-шоу, на якому вона працює, і заявила, що 18-й сезон шоу починає нову главу, повідомляє 24 канал. Раніше декілька підлеглих Дедженерес у ЗМІ зізнались про токсичне середовище на знімальному майданчику і після початку внутрішнього розслідування стало відомо, що за весь час програми поступало немало скарг про знущання, расизм і сексуальні проступки. Через це у серпні 2020 року шоу покинули три провідних продюсери "Шоу Еллен Дедженерес".

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Я дізналася, що тут відбуваються речі, які ніколи не повинні були статися. Я ставлюся до цього дуже серйозно і хочу сказати, що мені дуже шкода людей, яких це торкнулося. Ми внесли необхідні зміни, і сьогодні ми починаємо нову главу,

– заявила ведуча Еллен.

Але не лише проти шоу виступали співробітники програми, а й проти самої ведучої. У коментарях видання Just Jared в інстаграмі підписники відзначились здебільшого різкими коментарями і лише декілька людей її підтримали: Вона не звернула увагу на свою поведінку, вона просто звинуватила своє місце праці", "Жінко, до побачення, тебе послали", "Не можу повірити, що її повернули", "Прошу вас, скасуйте це сміттєве шоу", "Сфера послуг сьогодні така, яку ми бачимо", "Не думаю, що вона "порушила мовчання" після скандалу, вона спеціально дочекалась прем'єри нового сезону, щоб набрати перегляди і рейтинги".

Втім, на її сторону у соціальних мережах вирішили стати провідні зірки США, такі як Кеті Перрі, Алек Болдвін, Демі Ловато, Ештон Кутчер та інші.