Британський кіноактор Роббі Колтрейн, який зіграв роль Рубеуса Геґріда у "Гаррі Поттері", висловив свої думки з приводу скандалу із Джоан Роулінг. Чоловік пояснює, що письменниця, скоріша за все, не хотіла образити ЛГБТ-спільноти, як це здалось на перший погляд.

У чому полягає скандал з Джоан Роулінг?

Британська письменниця у своєму твіттері, де вона є активною користувачкою, кілька місяців тому оскандалилась заявою щодо менструацій. Вона прокоментувала статтю "Точка зору: після COVID-19 потрібно створити більш справедливий світ для людей, які менструюють" неоднозначними словами, які негативно сприйняли ЛГБТ-спільноти.

Жінку звинуватили у трансфобії – нетерпимості до транссексуалів. Після цього вона неодноразово виправдовувалась за свої слова, але головні актори "Гаррі Поттера" – Деніел Редкліфф та Емма Вотсон – ще більше "підливали масла у вогонь" у засуджували письменницю.

Як прокоментував ситуацію Роббі Колтрейн?

На думку Колтрейна, у його словах немає нічого образливого, а ті, хто образився на Роулінг, "просто сидять і чекають, щоб їх образили".

Я не думаю, що її слова були образливими. Не знаю чому, але в твіттері є ціле покоління людей, які сидять і чекають, коли їх образять. Вони б не виграли війну, чи не так? Не хочу в це встрявати через ненависть та інше лайно, яке мені не потрібно,

– пояснив свою позицію 70-річний актор в коментарі Radio Times.

Що цікаво, його думки потрапили в мережу у той день, коли Джоан Роулінг опублікувала свою нову книгу "Неспокійна кров" – саме ту, яку одразу ж засудили в мережі та назвали письменницею "мертвою", додаючи хештег #RIPJKRowling. Згідно із сюжетом, у детективній історії йдеться про серійного вбивцю, який переодягається в жіночий одяг. У рецензії видання The Telegraph автори написали, що "мораль книги, здається, така: ніколи не довіряти чоловікові в сукні".