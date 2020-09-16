Британский киноактер Робби Колтрейн, сыгравший роль Рубеуса Хагрида в "Гарри Поттере", выразил свое мнение по поводу скандала с Джоан Роулинг. Мужчина объясняет, что писательница, скорее всего, не хотела обидеть ЛГБТ-сообщества, как это показалось на первый взгляд.

В чем заключается скандал с Джоан Роулинг?

Британская писательница в своем твиттере, где она является активной пользовательницей, несколько месяцев назад оскандалилась заявлением о менструациях. Она прокомментировала статью "Точка зрения: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют" неоднозначными словами, которые негативно восприняли ЛГБТ-сообщества.

Женщину обвинили в трансфобии – нетерпимости к транссексуалам. После этого она неоднократно оправдывалась за свои слова, но главные актеры "Гарри Поттера" – Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон – еще больше "подливали масла в огонь" в осуждали писательницу.

Как прокомментировал ситуацию Робби Колтрейн?

По мнению Колтрейна, в ее словах нет ничего оскорбительного, а те, кто обиделся на Роулинг, "просто сидят и ждут, чтобы их обидели".

Я не думаю, что ее слова были оскорбительными. Не знаю почему, но в твиттере есть целое поколение людей, которые сидят и ждут, когда их обидят. Они бы не выиграли войну, не так ли? Не хочу в это ввязываться из-за ненависти и прочего дерьма, которое мне не нужно,

– объяснил свою позицию 70-летний актер в комментарии Radio Times.

Что интересно, его мысли попали в сеть в тот день, когда Джоан Роулинг опубликовала свою новую книгу "Беспокойная кровь" – именно ту, которую сразу же осудили в сети и назвали писательницу "мертвой", добавляя хэштег #RIPJKRowling. Согласно сюжету, в детективной истории говорится о серийном убийце, который переодевается в женскую одежду. В рецензии издания The Telegraph авторы написали, что "мораль книги, кажется, такова: никогда не доверять мужчине в платье".