Актриса и телеведущая Эллен Дедженерес ведет на американском телевидении одно из самых рейтинговых шоу "Шоу Эллен Дедженерес" еще с 2003 года. Но лишь недавно стало известно, что ситуация на съемочной площадке программы всегда была токсичной. Чтобы уладить все недоразумения, Эллен сама решила извиниться перед коллегами накануне нового сезона.

В понедельник, 21 сентября, 62-летняя Эллен Джедженерес извинилась перед сотрудниками ток-шоу, на котором она работает, и заявила, что 18-й сезон шоу начинает новую главу, сообщает 24 канал. Ранее несколько подчиненных Дедженерес в СМИ признались о токсичной среде на съемочной площадке, и после начала внутреннего расследования стало известно, что за все время программы поступало немало жалоб об издевательствах, расизме и сексуальных проступках. Из-за этого в августе 2020 года шоу покинули три ведущих продюсера "Шоу Эллен Дедженерес".

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Я узнала, что здесь происходят вещи, которые никогда не должны были произойти. Я отношусь к этому очень серьезно и хочу сказать, что мне очень жаль людей, которых это коснулось. Мы внесли необходимые изменения, и сегодня мы начинаем новую главу,

- заявила ведущая Эллен.

Однако не только против шоу выступали сотрудники программы, но и против самой ведущей. В комментариях издание Just Jared в инстаграме подписчики отличились в основном резкими комментариями и лишь несколько человек ее поддержали: Она не обратила внимание на свое поведение, она просто обвинила свое место работы", "Женщина, до свидания, тебя послали", "Не могу поверить, что ее вернули", "Прошу вас, отмените это мусорное шоу", "Сфера услуг сегодня такая, которую мы видим", "Не думаю, что она "нарушила молчание" после скандала, она специально дождалась премьеры нового сезона, чтобы набрать просмотры и рейтинги".

Впрочем, на ее сторону в социальных сетях решили стать ведущие звезды США, такие как Кэти Перри, Алек Болдуин, Деми Ловато, Эштон Катчер и другие.