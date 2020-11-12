Однією з найяскравіших стрічок 2019 року став фільм "Шахрайки з Волл-Стріт" з Дженніфер Лопес. Та не минулось і без судового позову, який подала Саманта Барбаш – головна організаторка шахрайської схеми. Днями служителі Феміди розглянули скандальну справу.

Рішення суду у справі "Шахрайок з "Волл-Стріт"

Як повідомляє Entertainment Weekly, ще у травні 2020 року адвокати фільму подали клопотання до суду, аби відхилити заяву Саманти Барбаш. За їхніми словами, у стрічці не було перекручувань фактів.

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У суді довели, що сюжет "Шахрайок з Волл-Стріт" справді був взятий зі статті журналістки Джессіки Пресслер. У 2015 році кореспондентка взяла інтерв'ю в Саманти Барбаш та отримала ексклюзивні деталі злочину, про який тоді говорив весь світ. Тому образ головної шахрайки описали з її ж слів.

Розглянули судді і питання фінансової компенсації. Саманта Барбаш вимагала від продюсерів 40 мільйонів доларів за незаконне використання її образу у фільмі "Шахрайки з Волл-Стріт". Однак адвокати довели, що ані голос, ані стиль чи ім'я не були введені у стрічку.



Саманту Барбаш у фільмі зіграла Дженніфер Лопес / Фото Vanity Fair

Що відомо про судову тяганину

У січні 2020 року, коли фільм "Шахрайки з Волл-Стріт" вразив світ касовими зборами, Саманта Барбаш вирішила відвоювати свою частку від прибутків. На піку популярності стрічки вона подала до суду, заявивши, що її образ "незаконно експлуатували". Окрім цього, жінка заявляла, що фільм є брехливим та має дуже багато перекручених фактів, зокрема, у діалогах Дженніфер Лопес.

Найбільше шокувало Саманту Барбаш те, що її героїня Рамона була стриптизеркою. Сама американка заявляла, що працювала у нічному клубі хостес та не виступала на шоу. Через це Саманта Барбаш подала до суду та вимагала від кіновиробників виплатити їй 40 мільйонів доларів за наклеп і моральну шкоду, яку їй завдав перегляд стрічки та десятки новин про неї у ЗМІ.

Представники "Шахрайок з Волл-Стріт" миттєво відреагували на звинувачення. Ще тоді у пресі вони заявили, що всі факти були взяті з відкритих джерел, а тому змінювати стрічку чи виплачувати шалені суми шахрайці вони не мають наміру.

"Шахрайки з Волл-Стріт": сюжет фільму

Як відомо, у центрі сюжету "Шахрайок з Волл-Стріт" – історія танцівниць стриптиз-клубу, яким в один день набридає віддавати більшу частину свого прибутку власнику закладу. Тоді кмітлива Рамона Вега придумує план, як можна швидко розбагатіти. Вона з подругами почала працювати з брокерами з Волл-Стріт, влаштовуючи їм приватні танці. Під час розваги стриптизерки підсипали жертвам наркотики та спустошували їхні банківські картки. Всього за вечір вони збагачувались на 135 тисяч доларів.

І схема була справді ідеальною, адже жертви грабунку не хотіли звертатись до поліції, щоб не нашкодити своєму шлюбу. Тому стриптизерки упродовж 6 років обчищали кишені товстосумів, не несучи за це жодної відповідальності. Однак бізнес почав розширюватись, що і призвело до викриття.

"Шахрайки з Волл-Стріт": дивіться трейлер до фільму