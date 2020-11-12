Одной из самых ярких лент 2019 года стал фильм "Мошенницы с Уолл-Стрит" с Дженнифер Лопес. Но не прошло и без судебного иска, который подала Саманта Барбаш – главный организатор мошеннической схемы. На днях служители Фемиды рассмотрели скандальное дело.

Решение суда по делу "Мошенниц с "Уолл-Стрит"

Как сообщает Entertainment Weekly, еще в мае 2020 года адвокаты фильма подали ходатайство в суд, чтобы отклонить заявление Саманты Барбаш. По их словам, в фильме не было искажений фактов.

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В суде доказали, что сюжет "Мошенниц с Уолл-Стрит" был взят из статьи журналистки Джессики Пресслер. В 2015 году корреспондент взяла интервью у Саманты Барбаш и получила эксклюзивные детали преступления, о котором тогда говорил весь мир. Поэтому образ главной мошенницы описали с ее же слов.

Рассмотрели судьи и вопрос финансовой компенсации. Саманта Барбаш требовала от продюсеров 40 миллионов долларов за незаконное использование ее образа в фильме "Мошенницы с Уолл-Стрит". Однако адвокаты доказали, что ни голос, ни стиль или имя не были введены в ленту.



Саманту Барбаш в фильме сыграла Дженнифер Лопес / Фото Vanity Fair

Что известно о судебных тяжбах

В январе 2020 года, когда фильм "Мошенницы с Уолл-Стрит" поразил мир кассовым сборам, Саманта Барбаш решила отвоевать свою долю от прибыли. На пике популярности ленты она подала в суд, заявив, что ее образ "незаконно эксплуатировали". Кроме этого, женщина заявляла, что фильм является лживым и имеет очень много искаженных фактов, в частности, в диалогах Дженнифер Лопес.

Больше всего шокировало Саманту Барбаш то, что ее героиня Рамона была стриптизершей. Сама американка заявляла, что работала в ночном клубе хостес и не выступала на шоу. Поэтому Саманта Барбаш подала в суд и потребовала от кинопроизводителей выплатить ей 40 миллионов долларов за клевету и моральный ущерб, который ей нанес просмотр ленты и десятки новостей о ней в СМИ.

Представители "Мошенниц с Уолл-Стрит" мгновенно отреагировали на обвинения. Еще тогда в печати они заявили, что все факты были взяты из открытых источников, а потому менять ленту выплачивать огромные суммы мошеннице они не намерены.

"Мошенницы с Уолл-Стрит": сюжет фильма

Как известно, в центре сюжета "Мошенниц с Уолл-Стрит" – история танцовщиц стриптиз-клуба, которым в один день надоедает отдавать большую часть своей прибыли владельцу заведения. Тогда сообразительная Рамона Вега придумывает план, как можно быстро разбогатеть. Она с подругами начала работать с брокерами с Уолл-Стрит, устраивая им приватные танцы. Во время развлечения стриптизерши подсыпали жертвам наркотики и опустошали их банковские карты. Всего за вечер они ставали богаче на 135 тысяч долларов.

И схема была действительно идеальной, ведь жертвы грабежа не хотели обращаться в полицию, чтобы не навредить своему браку. Поэтому стриптизерши в течение 6 лет очищали карманы толстосумов, не неся за это никакой ответственности. Однако бизнес начал расширяться, что и привело к разоблачению.

"Мошенницы с Уолл-Стрит": смотрите трейлер к фильму