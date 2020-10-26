Попри насичений графік зйомок зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова має традицію – вікенди проводити у подорожах або за сімейними прогулянками. Для виходу з близькими телеведуча обрала повсякденний костюм з милим принтом.

Перед камерою на світських заходах Катя Осадча звикла з'являтися лише з розкішним макіяжем, укладкою та у вишуканих вбраннях від відомих дизайнерів. Однак у реальному житті зірка не боїться демонструвати бездоганну природну красу без косметики та підтримує молоді українські бренди. На особистій сторінці в інстаграмі ведуча показала чудовий повсякденний образ для осінніх виходів.

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Катя Осадча постала у стильному костюмі сірого кольору, який складався з модних цього сезону штанів палаццо зі смужками лавандового кольору та теплого светра з милим принтом рожевих автобусів. Це вбрання від українського бренду Ommadesign досить бюджетне як для гардероба телезірки. Його вартість 3 600 гривень. Образ ведуча довершила білими кросівками. Вона не стала мудрувати з зачіскою і зібрала волосся у низький пучок.

Разом з сім'єю Катя Осадча прогулювалась мальовничим осіннім парком з величезною гойдалкою, на якій влаштувала фотосесію. "Неймовірна осінь", – констатувала знаменитість в дописі.



Катя Осадча в повсякденному образі / Фото Instagram / @kosadcha



Катя Осадча в повсякденному образі / Фото Instagram / @kosadcha

Додамо, що після прогулянки на Катю Осадчу чекав обід у колі близьких і друзів, який вона також показала в мережі. Схоже, карантин вніс свої корективи у сімейні традиції зіркової родини, якими як батьки, так і діти точно насолоджуються.