Успішна українська телеведуча Катя Осадча постає в розкішних образах як під час телевізійних проєктів, так і під час прогулянок та мандрівок. Цього разу Катя відвідала Львів та похизувалась у ньому модним образом.

Головна зірка та ведуча "Світського життя" Катя Осадча незмінно демонструє стильні образи. Нові фото популярна телеведуча опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Катя обрала стильний осінній образ, що підійде для всіх жінок.

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Катя Осадча із зірковим чоловіком Юрієм Горбуновим дуже люблять мандрівки. Але оскільки зараз подорожувати Європою складно, вони відвідують мальовничі куточки України. Нещодавно вона відвідала Львів.

Осінній look Каті Осадчої

Катя позувала перед палацом графів Потоцьких. Вона постала в стильному осінньому образі, який складався з молочного светра з горлом та чорно-білого довгого пальта з червоним принтом. Гарний аутфіт телеведучої вдало доповнювали сині черевики з золотистими вставками на масивній підошві. Варто зазначити, що така модель взуття є одною з найтрендовіших цього сезону.

Також Катя вдягнула червоний капелюшок, який є незмінною частиною її гардеробу. Вона вклала волосся в пишні локони та завершила бездоганний образ нюдовим макіяжем.

Прекрасний Львів. Поки ми обмежені в пересуванні Європою, можна Європу знайти і в нашій країні. Дуже сподіваюсь, що всі замки і палаци України будуть відреставровані і отримають не менший потік туристів, ніж Версаль, Фонтенбло, або замки Луари,

– написала Катя Осадча під фото.

Шанувальників телеведучої підкорив її осінній образ. "Катерино, ви розкішна", "Шикарний образ", "Дуже вам личить, красуня", "Яка чарівна", "Яке красиве пальто", "Стильно", – написали фани в коментарях під фото.



Катя Осадча на прогулянці Львовом / Instagram / @kosadcha