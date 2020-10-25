Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая предстает в роскошных образах как во время телевизионных проектов, так и во время прогулок и путешествий. На этот раз Катя посетила Львов и похвасталась модным образом.

Главная звезда и ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая неизменно демонстрирует стильные образы. Новые фото популярная телеведущая опубликовала на своей странице в инстаграме. Катя выбрала стильный осенний образ, который подойдет для всех женщин.

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Катя Осадчая со звездным мужем Юрием Горбуновым очень любят путешествия. Но поскольку сейчас путешествовать по Европе сложно, они посещают живописные уголки Украины. Недавно она посетила Львов.

Осенний look Кати Осадчей

Катя позировала перед Дворцом графов Потоцких. Она предстала в стильном осеннем образе, который состоял из молочного свитера с горлом и черно-белого длинного пальто с красным принтом. Красивый аутфит телеведущей удачно дополняли синие ботинки с золотистыми вставками на массивной подошве. Стоит отметить, что такая модель обуви является одной из самых трендовых этого сезона.

Также Катя надела красную шляпку, которая является неизменной частью ее гардероба. Она уложила волосы в пышные локоны и завершила безупречный образ нюдовым макияжем.

Прекрасный Львов. Пока мы ограничены в передвижении по Европе, можно Европу найти и в нашей стране. Очень надеюсь, что все замки и дворцы Украины будут отреставрированы и получат не меньший поток туристов, чем Версаль, Фонтенбло, или замки Луары,

– написала Катя Осадчая под фото.

Поклонников телеведущей покорил ее осенний образ." Екатерина, Вы роскошная", "Шикарный образ", "Очень вам к лицу, красавица", "Какая очаровательная", "Какое красивое пальто", "Стильно", – написали фаны в комментариях под фото.



Катя Осадчая на прогулке по Львову / Instagram / @kosadcha