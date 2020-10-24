Популярная украинская ведущая и актриса Ольга Сумская является авторитетом для многих женщин. Она часто демонстрирует красивые образы, которые впоследствии примеряют на себе ее фанатки. Ольга показала новый образ в длинном платье.

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская не теряет связь с аудиторией в своих социальных сетях. Знаменитость опубликовала новые фото в роскошном образе на личной странице в инстаграме.

К слову В разноцветном платье с цветами: Моника Белуччи показала роскошный образ

Образ Ольги Сумской

Успешная актриса позировала во дворе, вероятно, своего дома. Она предстала в фиолетовом платье длины макси с цветочным принтом. Стройную фигуру Сумской подчеркивал неширокий сиреневый пояс, завязанный на тонкой талии актрисы.

Роскошный, но, все же, осенний образ Ольга дополнила жакетом без рукавов с пухом в тон к платью. Она уложила волосы в голливудские локоны, чем сделала look изящнее. Также актриса сделала красивый макияж. Она подчеркнула карие глаза коричневыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила яркой глянцевой розовой помадой.

Осень дарит нам фантастически теплый октябрь… Так бы поехать где-нибудь на Днепр, как в детстве, в Запорожье… Мы с родителями ездили на Хортицу, папа ловил судаков и мамочка варила уху в котле на берегу... Боже, как эти воспоминания согревают сердце… Наслаждайтесь красотой золотой осени!

– трогательно подписала фотографии Ольга Сумская.

А под фото поклонники увлеклись хорошим образом актрисы, в том числе и Леся Никитюк: "Красота", "Богиня", "Платье невероятное и очень идет тебе", "Вы для меня пример, как должна выглядеть женщина", "Роскошная женщина, шикарное платье!", "Лишь обаяние и женственность", – написали фаны в комментариях.



Ольга Сумская в новом образе / Instagram / @olgasumska



Ольга Сумская в новом образе / Instagram / @olgasumska