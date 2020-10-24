Популярная итальянская актриса и модель Моника Белуччи продолжает сниматься в роскошных фотосессиях и примерять красивые образы. На этот раз она выбрала платье от модного бренда Dolce & Gabbana.

Моника Белуччи поделилась кадром из новой фотосессии в тропическом стиле на своей странице в инстаграме. Успешная итальянская модель и актриса неустанно очаровывает аудиторию интересными образами и стильными аутфитами.

К теме 16-летняя дочь Моники Беллуччи впервые украсила обложку глянца: безупречный образ

Образ Моники Белуччи

Звезда снялась в интересной фотосессии в экзотическом стиле. Для этого она подобрала разноцветное платье с цветочным и тропическим принтом и V-образным вырезом. Стоит отметить также, что Моника Белуччи надела платье от модного итальянского бренда Dolce & Gabbana.

Модель уложила волосы в низкий пучок, но дополнила прическу крупными цветами, которые вложила в нее. Она похвасталась оранжевым маникюром и профессиональным макияжем, которые удачно завершали образ. Глаза Моники подчеркивали насыщенные черные smokey eyes, а на губах красовалась бежевая матовая помада. В подписи к фото Белуччи пожелала своим поклонникам счастливого завершения недели.