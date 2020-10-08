Старшая дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и француза Венсана Касселя Дива снялась для обложки Elle France. Девушка впервые стала лицом глянца и показала фантастический образ и роскошную внешность.

Впервые Дива Кассель дебютировала как модель в январе этого года. Она снялась в рекламном кампейне нового аромата Dolce Shine от Dolce & Gabbana, а сотрудничество с премиальным брендом продолжила в августе. Очередным достижением – обложкой для журнала Elle France – дочь Моники Беллуччи похвасталась в инстаграм-профиле.

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Дива Кассель призналась, что впервые стала лицом известного глянца.

Образ дочери Моники Беллуччи

Девушка выбрала изысканный образ, в котором выглядела по-взрослому. На ней черный атласный костюм в белый горох, состоявший из длинного пиджака, рубашки и галстука в тон. Благодаря пикантной длине наряда Дива Кассель засветила идеальные ножки. Стройную фигуру модели подчеркивал черный корсет, который она надела поверх костюма.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя позировала с волнистой укладкой и нежным макияжем. Стилисты не обременяли милое лицо юной девочки косметикой, едва выделив глаза и губы тенями и помадой нюдового оттенка.

Дочка Моники Беллуччи Дива Кассель для Elle France / Фото Instagram / @devacassel_

Дива Кассель несмотря на незначительный опыт работы перед камерой, всего одним фото показала профессионализм, который в сумме со звездными родителями гарантирует ей успех в модельной индустрии. Похоже, 16-летняя девушка готова громко заявить о себе и составить конкуренцию уже успешным моделям.