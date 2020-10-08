Старша донька італійської акторки Моніки Беллуччі та француза Венсана Касселя Діва знялась для обкладинки Elle France. Дівчина вперше стала обличчям глянцю та показала фантастичний образ і розкішну зовнішність.

Вперше Діва Кассель дебютувала як модель в січні цього року. Вона знялась у рекламному кампейні нового аромату Dolce Shine від Dolce & Gabbana, а співпрацю з преміальним брендом продовжила в серпні. Черговим досягненням – обкладинкою для журналу Elle France – донька Моніки Беллуччі похизувалась в інстаграм-профілі.

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Діва Кассель зізналась, що вперше стала обличчям відомого глянцю.

Образ доньки Моніки Беллуччі

Дівчина обрала вишуканий образ, у якому виглядала по-дорослому. На ній чорний атласний костюм у білий горох, який складався з довгого піджака, сорочки та краватки в тон. Завдяки пікантній довжині вбрання Діва Кассель засвітила ідеальні ніжки. Струнку фігуру моделі підкреслював чорний корсет, який вона одягла поверх костюма.

Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя позувала з хвилястою укладкою і ніжним макіяжем. Стилісти не обтяжували миле обличчя юної дівчинки косметикою, ледь виділивши очі та губи тінями і помадою нюдового відтінку.



Донька Моніки Беллуччі Діва Кассель для Elle France / Фото Instagram / @devacassel_

Діва Кассель попри незначний досвід роботи перед камерою всього одним фото показала професіоналізм, який у сумі з зірковими батьками гарантує їй успіх в модельній індустрії. Схоже, 16-річна дівчина готова гучно заявити про себе і скласти конкуренцію вже успішним моделям.