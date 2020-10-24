Популярна італійська акторка та модель Моніка Белуччі продовжує зніматися у розкішних фотосесіях та приміряти гарні образи. Цього разу вона обрала сукню від модного бренду Dolce & Gabbana.

Моніка Белуччі поділилась кадром з нової фотосесії в тропічному стилі на своїй сторінці в інстаграмі. Успішна італійська модель та акторка невпинно зачаровує аудиторію цікавими образами та стильними аутфітами.

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Образ Моніки Белуччі

Зірка знялась у цікавій фотосесії в екзотичному стилі. Для цього вона підібрала різнобарвну сукню з квітковим та тропічним принтом й V-подібним вирізом. Варто зазначити також, що Моніка Белуччі вдягнула сукню від модного італійського бренду Dolce & Gabbana.

Модель вклала волосся у низький пучок, але доповнила зачіску великими квітами, які вклала в неї. Вона похизувалась помаранчевим манікюром та професійним макіяжем, які вдало завершували образ. Очі Моніки підкреслювали насичені чорні smokey eyes, а на губах красувалась бежева матова помада. У підписі до фото Белуччі побажала своїм шанувальникам щасливого завершення тижня.