Популярна українська ведуча та акторка Ольга Сумська є авторитетом для багатьох жінок. Вона часто демонструє гарні образи, які згодом приміряють на собі її фанатки. Ольга показала новий образ у довгій сукні.

Заслужена артистка України Ольга Сумcька не втрачає зв'язок з аудиторією у своїх соціальних мережах. Знаменитість опублікувала нові фото в розкішному образі на особистій сторінці в інстаграмі.

До слова У різнобарвній сукні з квітами: Моніка Белуччі показала розкішний образ

Образ Ольги Сумської

Успішна акторка позувала на подвір'ї, ймовірно, свого будинку. Вона постала у фіолетовій сукні довжини максі з квітковим принтом. Струнку фігуру Сумської підкреслював неширокий бузковий пояс, зав'язаний на тонкій талії акторки.

Розкішний, але, все ж, осінній образ Ольга доповнила жакетом без рукавів з пухом у тон до сукні. Вона вклала волосся у голлівудські локони, чим зробила look витонченішим. Також акторка зробила гарний макіяж. Вона підкреслила карі очі коричневими тінями та чорними стрілками, а губи нафарбувала яскравою глянцевою рожевою помадою.

Осінь дарує нам фантастично теплий жовтень...Отак би поїхати десь на Дніпро, як в дитинстві, в Запоріжжі...Ми з батьками їздили на Хортицю, тато ловив судаків і мамочка варила юшку в казані на березі..Боже, як ці спогади зігрівають серце..Насолоджуйтесь красою золотої осені!

– зворушливо підписала світлини Ольга Сумська.

А під фото шанувальники захопились гарним образом актриси, зокрема й Леся Нікітюк: "Краса", "Богиня", "Сукня неймовірна і дуже личить тобі", "Ви для мене приклад, як повинна виглядати жінка", "Розкішна жінка, шикарна сукня!", "Лише чарівність і жіночність", – написали фани в коментарях.



Ольга Сумська в новому образі / Instagram / @olgasumska



Ольга Сумська в новому образі / Instagram / @olgasumska