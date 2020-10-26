Несмотря на насыщенный график съемок звездные супруги, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, имеют традицию – уикенды проводить в путешествиях или за семейными прогулками. Для выхода с близкими телеведущая выбрала повседневный костюм с милым принтом.

Перед камерой на светских мероприятиях Катя Осадчая привыкла появляться только с роскошным макияжем, укладкой и в изысканных нарядах от известных дизайнеров. Однако в реальной жизни звезда не боится демонстрировать безупречную природную красоту без косметики и поддерживает молодые украинские бренды. На личной странице в инстаграме ведущая показала великолепный повседневный образ для осенних выходов.

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Катя Осадчая предстала в стильном костюме серого цвета, который состоял из модных в этом сезоне брюк палаццо с полосками лавандового цвета и теплого свитера с милым принтом розовых автобусов. Этот наряд от украинского бренда Ommadesign достаточно бюджетный как для гардероба телезвезды. Его стоимость 3 600 гривен. Образ ведущая дополнила белыми кроссовками. Она не стала мудрить с прической и собрала волосы в низкий пучок.

Вместе с семьей Катя Осадчая прогуливалась по живописному осеннему парку с огромной качелью, на которой устроила фотосессию. "Невероятная осень", – констатировала знаменитость в посте.



Катя Осадчая в повседневном образе / Фото Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая в повседневном образе / Фото Instagram / @kosadcha

Добавим, что после прогулки Катю Осадчую ждал обед в кругу близких и друзей, который она также показала в сети. Похоже, карантин внес свои коррективы в семейные традиции звездной семьи, которыми как родители, так и дети точно наслаждаются.