Популярна співачка та екссолістка гурту "Время и Стекло" продовжує диктувати тренди українським модницям. Зірка продемонструвала черговий осінній образ.

Популярна українська співачка Надя Дорофеєва показала новий осінній аутфіт, який зачарував мережу. Світлину колишня учасниця гурту "Время и Стекло" опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Образ Наді Дорофеєвої

Успішна співачка постала на білому тлі. Об'єктив камери знімав Надю з нижнього ракурсу, а це відповідно візуально підкреслило бездоганну фігуру Дорофеєвої. Артистка позувала в синьому короткому пальті, яке гарно пасувало співачці. Вона доповнила образ сітчастими колготами з блискучими камінцями.

Надя зв'язала невелику кількість волосся у два високих хвостики. Вона також зробила розкішний макіяж у коричневих тонах та нафарбувала губи нюдовою помадовою. Аутфіт завершував лаконічний білий манікюр.

Надю Дорофеєву засипали компліментами: "Неймовірно! Ти дуже гарна, заздрю тобі білою заздрістю", "Так подобається цей образ та зачіска", "Надзвичайно красива! Один з моїх улюблених концертних костюмів", "Найгарніша дівчина у світі".



Надя Дорофеєва / Instagram / @nadyadorofeeva