Популярная певица и экс-солистка группы "Время и Стекло" продолжает диктовать тренды украинским модницам. Звезда продемонстрировала очередной осенний образ.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала новый осенний аутфит, который очаровал сеть. Фотографию бывшая участница группы "Время и Стекло" опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Образ Нади Дорофеевой

Успешная певица появилась на белом фоне. Объектив камеры снимал Надю с нижнего ракурса, а это соответственно визуально подчеркнул безупречную фигуру Дорофеевой. Артистка позировала в синем коротком пальто, которое хорошо подходило певице. Она дополнила образ сетчатыми колготами с блестящими камнями.

Надя собрала волосы в два высоких хвостика. Она также сделала роскошный макияж в коричневых тонах и накрасила губы нюдовою помадовою. Аутфит завершал лаконичный белый маникюр.

Надю Дорофееву засыпали комплиментами: "Невероятно! Ты очень красивая, завидую тебе белой завистью", "Так нравится этот образ и прическа", "Очень красивая! Один из моих любимых концертных костюмов", "Самая красивая девушка в мире".



Надя Дорофеева / Instagram / @nadyadorofeeva