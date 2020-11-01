Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон на різних світських заходах демонструє стильні, елегантні та жіночні образи. На врученні нагороди "Гордість Британії" жінка приміряла синій костюм.

На офіційній сторінці в інстаграмі подружжя принца Вільяма та Кейт Міддлтон постійно звітують шанувальникам про нові події та заходи, які відвідує пара. Днями герцоги Кембриджські вручали нагороду "Гордість Британії".

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали найстарішу лікарню Великої Британії. Там герцоги вручили нагороду працівникам, що борються з пандемією коронавірусу, премію "Гордість Британії". Від імені всієї нації подружжя зазначило, що вони залишаються в боргу перед лікарями за їхню працю.

Образ Кейт Міддлтон

На церемонію нагородження Кейт обрала дуже лаконічний, але елегантний образ. Вона вдягнула блузку насиченого синього кольору з принтом, яку поєднала з темним костюмом: піджаком та широкими брючними штанами. Фігуру Міддлтон підкреслював шкіряний пасок. Варто зазначити, що в костюмі такого тону постав і принц Вільям. Подружжя часто обирають схожі вбрання, щоб виглядати як справжня пара.

Кейт Міддтон вклала волосся рівними хвилями, з одного боку забравши його за вухо. Вона доповнила образ масивними золотими сережками та темними туфлями з гострим носком. Не забуваючи про засоби захисту від коронавірусу, дружина принца Вільяма вдягнула білу маску з принтом. Також вона зробила легкий макіяж з акцентом на очах.