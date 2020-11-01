Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон на различных светских мероприятиях демонстрирует стильные, элегантные и женственные образы. На вручении награды "Гордость Британии" женщина примерила синий костюм.

На официальной странице в инстаграме супруги принц Уильям и Кейт Миддлтон постоянно отчитываются поклонникам о новых событиях и мероприятиях, которые посещает пара. На днях герцоги Кембриджские вручали награду "Гордость Британии".

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили старейшую больницу Великобритании. Там герцоги вручили награду работникам, борющимся с пандемией коронавируса, премию"Гордость Британии". От имени всей нации супруги отметили, что они остаются в долгу перед врачами за их труд.

Образ Кейт Миддлтон

На церемонию награждения Кейт выбрала очень лаконичный, но элегантный образ. Она надела блузку насыщенного синего цвета с принтом, которую соединила с темным костюмом: пиджаком и широкими брючными штанами. Фигуру Миддлтон подчеркивал кожаный пояс. Стоит отметить, что в костюме такого тона предстал и принц Уильям. Супруги часто выбирают похожие наряды, чтобы выглядеть как настоящая пара.

Кейт Миддтон уложила волосы ровными волнами, с одной стороны забрав их за ухо. Она дополнила образ массивными золотыми серьгами и темными туфлями с острым носком. Не забывая о средствах защиты от коронавируса, жена принца Уильяма надела белую маску с принтом. Также она сделала легкий макияж с акцентом на глазах.