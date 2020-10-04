Успішна телеведуча Катя Осадча похизувалася бездоганним спортивним образом. Вона продемонструвала яскравий look, який чудово підійде для повсякденних виходів та прогулянок у вихідні дні.

Катя Осадча не тільки є однією з найпопулярніших телеведучих в Україні, а й щоразу показує різноманітні варіанти стильних аутфітів. На особистій сторінці в інстаграмі вона вкотре показала образ, який обрала для вихідного дня.

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Зірка позувала у красивій локації, спершись на ретроавтомобіль. Вона мило усміхалася і отримувала задоволення від кожної миті цього теплого дня.

Спортивний look Каті Осадчої

Для такої прогулянки знаменитість обрала яскравий спортивний костюм синього кольору. Вбрання складалося зі штанів і кофти, яку Катя накинула на плечі та зав'язала спереду. Також зірка одягнула білу футболку. Такий аутфіт вона поєднала з кросівками білого кольору. Варто зазначити, що look дуже зручний, тому точно підійде для комфортного проведення часу у будь-якій місцевості.

Волосся телеведуча зібрала у пучок ззаду, а на обличчя не наносила косметику. Вона вкотре довела, що є прихильницею натуральної вроди й у вільний від роботи час майже не робить макіяжі.

"Поїхали кататися", – жартівливо написала в дописі Катя Осадча.



Катя Осадча у синьому спортивному костюмі / Instagram / @kosadcha