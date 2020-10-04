Успешная телеведущая Катя Осадчая похвасталась безупречным спортивным образом. Она продемонстрировала яркий look, который прекрасно подойдет для повседневных выходов и прогулок в выходные дни.

Катя Осадчая не только является одной из самых популярных телеведущих в Украине, но и каждый раз показывает разнообразные варианты стильных аутфитов. На личной странице в инстаграме она в очередной раз показала образ, который выбрала для выходного дня.

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Звезда позировала в красивой локации, облокотившись на ретроавтомобиль. Она мило улыбалась и получала удовольствие от каждого мгновения этого теплого дня.

Спортивный look Кати Осадчей

Для такой прогулки знаменитость выбрала яркий спортивный костюм синего цвета. Наряд состоял из брюк и кофты, которую Катя накинула на плечи и завязала спереди. Также звезда надела белую футболку. Такой аутфит она соединила с кроссовками белого цвета. Стоит отметить, что look очень удобен, поэтому точно подойдет для комфортного времяпровождения в любой местности.

Волосы певица собрала в пучок сзади, а на лицо не наносила косметику. Она в очередной раз доказала, что является поклонницей натуральной красоты и в свободное от работы время почти не делает макияжи.

"Поехали кататься", – шутливо написала в заметке Катя Осадчая.



Катя Осадчая в синем спортивном костюме / Instagram / @kosadcha