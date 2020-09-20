Популярна українська співачка, акторка "Жіночого кварталу" та ведуча програми "Життя відомих людей" Віра Кекелія відверто розповіла про те, як їй вдається поєднувати роботу та материнство. Жінка зазначила, що син постійно перебуває разом із нею на знімальних майданчиках.

1 травня 2020 року Віра розповіла, що стала мамою. Вона народила первістка від музиканта Романа Дуди, якого назвали Іваном. Проте зірка не йшла у декретну відпустку, а після пологів повернулася до активної праці. Як їй вдалося поєднати грудне вигодовування малюка та роботу на телебаченні Кекелія розповіла під час розмови з Катею Осадчою для програми "Світське життя".

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Іван, якому лише чотири місяці, постійно перебуває поруч із зірковою матусею. Віра зізналася, що на телеканал, де відбуваються зйомки, вона запрошує подружок, маму, тата. Вони сидять з Іванчиком в гримерці або гуляють, коли Віра перебуває в кадрі.

Іван зараз на грудному вигодовуванні. Спершу, в мене були деякі труднощі з цим, я не уявляла навіть як це відбувається. Проте згодом Сніжана Бабкіна, яка знає все у цьому питанні, проконсультувала мене і після цього не виникало жодних проблем,

– поділилася артистка.

Також виконавиця розповіла, що за декілька місяців після пологів майже повернула фігуру, яка була до вагітності.

Не можу сказати, що повністю повернулася у форму. Потрібно ще шкіру приводити до ладу, ще є дуже багато роботи над собою,

– зізналася Кекелія.

Віра Кекелія у програмі "Світське життя": дивіться відео онлайн