Популярная украинская певица, актриса "Женского квартала" и ведущая программы "Жизнь известных людей" Вера Кекелия откровенно рассказала о том, как ей удается совмещать работу и материнство. Женщина отметила, что сын постоянно находится вместе с ней на съемочных площадках.

1 мая 2020 года Вера рассказала, что стала мамой. Она родила первенца от музыканта Романа Дуды, которого назвали Иваном. Однако звезда не шла в декретный отпуск, а после родов вернулась к активной работе. Как ей удалось совместить грудное вскармливание малыша и работу на телевидении – Кекелия рассказала во время разговора с Катей Осадчей для программы "Светская жизнь".

Читайте также Монатик впервые показал своих сыновей: миловидные видео

Иван, которому всего четыре месяца, постоянно находится рядом со звездной мамой. Вера призналась, что на телеканал, где проходят съемки, она приглашает подружек, маму, папу. Они сидят с Иваном в гримерке или гуляют, когда Вера находится в кадре.

Иван сейчас на грудном вскармливании. Сначала у меня были некоторые трудности с этим, я не представляла даже как это происходит. Однако впоследствии Снежана Бабкина, которая знает все в этом вопросе, проконсультировала меня и после этого не возникало никаких проблем,

– поделилась артистка.

Также исполнительница рассказала, что через несколько месяцев после родов почти вернула фигуру, которая была до беременности.

Не могу сказать, что полностью вернулась в форму. Нужно еще кожу приводить в порядок, еще очень много работы над собой,

– призналась Кекелия.

Вера Кекелия в программе "Светская жизнь": смотрите видео онлайн