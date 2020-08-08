Днями у зіркового подружжя Потапа і Насті Каменських відбулося поповнення. Їх домашня улюблениця Мімі народила цуценят. Артисти з нетерпінням чекали на цю подію та неймовірно щасливі. Першими кадрами новонароджених NK вже встигла поділитися з прихильниками.

Настя Каменсьикх обожнює свою собачку Мімі. Вона неодноразово показувала її у своєму фотоблогу. Тепер на її особистій сторінці в інстаграмі з'явилося надзвичайно миле відео, де зображені маленькі цуценятка. 5-мільйонна аудиторія підписників співачки з захватом переглядає ролик та коментує його.

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Суботній ранок у виконавиці вдався на славу. Вона нещодавно повернулася з гастролей у Туреччині і тепер відпочиває у власному заміському будинку. Проте вихідні знаменитість проводить не сама, а разом із чоловіком Потапом, домашньою улюбленицею Мімі та її цуценятками.

Каменських поширила відео, на якому зображена, сидячи на дивані, у білій футболці з яскравим принтом. Кучеряве волосся вона зібрала у пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику. Таким чином Каменських похизувалася натуральною вродою та показала, що вона будь-коли та будь-де має бездоганний вигляд.

Проте найбільше увагу привертають цуценята. Одне виконавиця тримає в руках та цілує, а інші – кумедно лазять по ній.

Нехай ваш ранок розпочинається з таких любощів,

– написала під відео NK.