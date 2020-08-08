На днях в звездной четы Потапа и Насти Каменских произошло пополнение. Их домашняя любимица Мими родила щенков. Артисты с нетерпением ждали этого события и невероятно счастливы. Первыми кадрами новорожденных NK уже успела поделиться с поклонниками.

Настя Каменсьикх обожает свою собачку Мими. Она неоднократно показывала ее в своем фотоблоге. Теперь на ее личной странице в инстаграме появилось очень милое видео, где изображены маленькие щеночки. Пятимиллионная аудитория подписчиков певицы с восторгом просматривает ролик и комментирует его.

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Субботнее утро в исполнительницы удалось на славу. Она недавно вернулась с гастролей в Турции и теперь отдыхает в собственном загородном доме. Однако выходные знаменитость проводит не одна, а с мужем Потапом, домашней любимицей Мими и ее щенком.

Каменских распространила видео, на котором изображена сидя на диване, в белой футболке с ярким принтом. Вьющиеся волосы она собрала в пучок сверху, а на лицо не наносила косметику. Таким образом Каменских похвасталась натуральной красотой и показала, что она в любое время и в любом месте имеет безупречный вид.

Однако больше всего внимание привлекают щенки. Одного исполнительница держит в руках и целует, а другие – смешно лазают по ней.

Пусть ваше утро начинается с таких любовных ласк,

– написала под видео NK.