У ній немає жодного прохання, але саме вона вважається найсильнішим духовним текстом для християн. Йдеться про "Символ віри" або як її частіше називають у народі – "Вірую", пише християнський портал "КІРІОС". Читайте повний текст молитви – у нашому матеріалі.

Молитва "Вірую": повний текст

Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого.

І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця рожденного перед усіма віками – світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.

Він задля нас, людей, і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком.

І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а Його Царству не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця [і Сина] ізходить, що з Отцем і Сином рівнопокланяємий, рівнославимий, що говорив через пророків.

В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву.

Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.

Очікую воскресення мертвих і життя будочого віку. Амінь.

Як і коли виникла молитва “Вірую”?

Текст молитви "Вірую", який ми чуємо сьогодні у храмах, формувався у часи запеклих релігійних суперечок. Його основу затвердили ще у 325 році на Першому Вселенському соборі в Нікеї, а остаточно доповнили у 381-му в Константинополі.

Створення цієї молитви стало вимушеним, але необхідним кроком. Річ у тім, що Церква мала дати чітку відповідь єретикам, які заперечували божественну природу Ісуса Христа, зауважує Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

Умовно текст можна поділити на чотири ключові блоки:

Як правильно читати Символ віри та скільки разів?