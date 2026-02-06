У ній немає жодного прохання, але саме вона вважається найсильнішим духовним текстом для християн. Йдеться про "Символ віри" або як її частіше називають у народі – "Вірую", пише християнський портал "КІРІОС". Читайте повний текст молитви – у нашому матеріалі.
Молитва "Вірую": повний текст
Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого.
І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця рожденного перед усіма віками – світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.
Він задля нас, людей, і нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком.
І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а Його Царству не буде кінця.
І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця [і Сина] ізходить, що з Отцем і Сином рівнопокланяємий, рівнославимий, що говорив через пророків.
В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву.
Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.
Очікую воскресення мертвих і життя будочого віку. Амінь.
Як і коли виникла молитва “Вірую”?
Текст молитви "Вірую", який ми чуємо сьогодні у храмах, формувався у часи запеклих релігійних суперечок. Його основу затвердили ще у 325 році на Першому Вселенському соборі в Нікеї, а остаточно доповнили у 381-му в Константинополі.
Створення цієї молитви стало вимушеним, але необхідним кроком. Річ у тім, що Церква мала дати чітку відповідь єретикам, які заперечували божественну природу Ісуса Христа, зауважує Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.
Умовно текст можна поділити на чотири ключові блоки:
- Віра в Бога Отця. Віряни визнають Його Творцем усього видимого та невидимого.
- Віра в Сина Божого. Це найбільша частина, де стверджується, що Ісус Христос є істинним Богом, який прийшов заради порятунку людей, втілився, переніс страждання, помер на хресті та воскрес.
- Віра у Святого Духа. Визнання Животворчого Начала, що діє в Церкві та надихає вірян.
- Святість Церкви. Християни підтверджують віру в єдину Церкву, необхідність хрещення для прощення гріхів, а також висловлюють надію на воскресіння мертвих та очікування вічного життя.
Як правильно читати Символ віри та скільки разів?
- На відміну від коротких молитовних звернень, "Вірую" вимагає особливої зосередженості. Вдома молитву "Символ віри" слід промовляти чітко, усвідомлюючи кожне слово. Традиційно це роблять стоячи, перед іконами.
- Віряни мають читати молитву Вірую лише один раз щодня. Що цікаво, під час Таїнства Хрещення хрещені батьки також звертаються до "Символу віри". Це їхня обітниця перед Богом за похресника, що вони виховають дитину саме в цій вірі.