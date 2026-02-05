Традиційно його вважають покровителем загублених речей, мандрівників та подружніх пар, але його небесна допомога немає меж. Молитва до Падуанського здатна вгамувати бурю в серці, повернути втрачене здоров'я та вказати шлях тим, хто заблукав на життєвих перехрестях, пише 24 Канал.

Молитви до святого Антонія Падуанського

О Святий Антонію, збагачений Божою благодаттю! Це тебе так часто згадують у своєму серці гноблені й каліки і, закликаючи твою допомогу, отримують її. Я теж із великою довірою вдаюся по твою допомогу в прикрощах і трудах, на які наражається на землі людське життя. Підтримуй мене завжди, а особливо в останню годину мого життя. Зроби мене, о найласкавіший святий Антонію, своїм слугою і сином. Нехай твоя любов до мене виклопоче мені у Бога твій захист, а земне життя дай закінчити у присутності Ісуса і Пресвятої Його Матері Марії. Амінь.

***

Святий Антонію! З довірою до твого святого заступництва і твоїх великих заслуг віддаю тобі мою душу й серце і прошу тебе: поглянь на мою вірну й щиру любов і велику довіру до тебе, якою наповнене моє серце. Запиши моє ім’я глибоко в своєму серці й дозволь мені належати до числа тих, кого ти особливо любиш і бережеш, щоб я міг в усіх моїх потребах знаходити в тобі захист. Амінь.

***

Віруючи в Твоє святе заступництво і переможні заслуги, доручаємося тобі, святий Антонію, гаряче благаючи, аби зглянувся на нас, які взиваємо твоєї допомоги та опіки. Поглянь на ті різні прохання, які з довірою тобі приносимо, і запиши їх глибоко в твоєму серці, щоб ми могли отримати все те, про що через заступництво твоє перед Богом благаємо. Дозволь нам належати до числа тих, кого ти особливо любиш і охороняєш, щоб ми могли в усіх потребах знаходити у тебе захист. Будь нашою втіхою і допомогою і не полишай ніколи в щедрості своїй опіки над нами. А серед різних благодатей і добродійств випроси для нас біля Божого трону і тієї останньої благодаті витримки, щоб ми могли дістатися неба і там, разом з Тобою, прославляти навіки милосердя Боже. Амінь.

***

Святий Антонію, ввіряю тобі сьогодні всі мої турботи, спокуси і неспокої. Постановляю шанувати тебе, наслідуючи приклад твого святого життя. Прибудь мені на допомогу, коли я мушу стати віч-на-віч із труднощами й розчаруваннями. Нехай твої молитви і твоє заступництво виблагають мені милість у Бога. Із твоєю допомогою я зможу глибше зрозуміти, як сильно Бог мене любить, що завжди перебуває зі мною, а особливо у стражданні. Могутній Покровителю, взоре чистоти, переможцю слабкого тіла, випроси для мене і для всіх, хто до тебе молиться, досконалу чистоту тіла, розуму і серця. Амінь.

***

Святий Антонію, проповіднику невичерпної доброти, Бог удостоїв тебе особливого дару – допомагати людям у поверненні втраченого. Прийди нині на допомогу мені і своїм клопотанням допоможи відшукати те, що я шукаю. Також випроси для мене живу віру, досконале підкорення дії благодаті, відвернення від мирської суєти і незгасне прагнення невимовних утіх блаженної вічності. Амінь.

***

О великий святий Антонію! Прекрасні чудеса, які ти творив, здобули тобі велику славу. Ти сподобився тримати в обіймах своїх Господа нашого в образі дитини. Випроси ж мені милість від щедрот Його, про неї прошу тебе в глибині серця. Ти такий добрий до нещасних грішників. Не дивись же на неміч тих, хто волає до тебе, але дбай про більшу славу Божу! І хай вона знов примножиться через тебе. Думай про спасіння моєї душі. Для мене дуже важливе це прохання, з яким я так трепетно звертаюся до тебе. На доказ моєї подяки я обіцяю, що твердо триматимуся Євангельського вчення і присвячу життя моє служінню бідним, яких Ти так любив і любиш понині. Поблагослови ж цю обіцянку мою і допоможи мені бути вірним їй до самої смерті! Амінь.

Для написання матеріалу використані джерела: сайти CREDO та РКЦ.