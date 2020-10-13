Уже зовсім скоро американці святкуватимуть Геловін. Тому вони починають посилену підготовку до гучних вечірок та шукають собі страхітливі чи інші костюми. Єва Лонгорія теж показала, як готується до свята разом з сином Сантьяго.

Успішна американська акторка Єва Лонгорія показала, що теж починає активну підготовку до Геловіну – Дня всіх святих, що святкують у США 1 листопада. Світлиною з сином зірка поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

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Єва Лонгорія позувала на тлі гарбузів та сіна разом з дворічним сином Саньтьяго. Вона радісно усміхалась та обіймала його.

Зіркова матуся вдягнула чорний спортивний костюм з геловінською тематикою. Так само був одягнений і син. Акторка доповнила family-look чорно-білими кросівками. Також Єва завершила свій образ сонцезахисними окулярами та сережками-камінцями. Вона зробила нюдовий макіяж очей і губ.

Лонгорія побажала шанувальникам щасливої неділі. Ті, своєю чергою, подякували та оцінили миловидні світлини мами з сином. "Чудові", "Прекрасний аутфіт", "Ви дуже милі", "Чарівні", – написали в коментарях.



Єва Лонгорія з сином / Instagram / @evalongoria