У сімейних образах: Єва Лонгорія показала підготовку до Геловіну з сином
Уже зовсім скоро американці святкуватимуть Геловін. Тому вони починають посилену підготовку до гучних вечірок та шукають собі страхітливі чи інші костюми. Єва Лонгорія теж показала, як готується до свята разом з сином Сантьяго.
Успішна американська акторка Єва Лонгорія показала, що теж починає активну підготовку до Геловіну – Дня всіх святих, що святкують у США 1 листопада. Світлиною з сином зірка поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.
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Єва Лонгорія позувала на тлі гарбузів та сіна разом з дворічним сином Саньтьяго. Вона радісно усміхалась та обіймала його.
Зіркова матуся вдягнула чорний спортивний костюм з геловінською тематикою. Так само був одягнений і син. Акторка доповнила family-look чорно-білими кросівками. Також Єва завершила свій образ сонцезахисними окулярами та сережками-камінцями. Вона зробила нюдовий макіяж очей і губ.
Лонгорія побажала шанувальникам щасливої неділі. Ті, своєю чергою, подякували та оцінили миловидні світлини мами з сином. "Чудові", "Прекрасний аутфіт", "Ви дуже милі", "Чарівні", – написали в коментарях.
Єва Лонгорія з сином / Instagram / @evalongoria