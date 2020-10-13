Уже совсем скоро американцы будут праздновать Хэллоуин. Поэтому они начинают усиленную подготовку к шумным вечеринкам и ищут себе устрашающие или иные костюмы. Ева Лонгория тоже показала, как готовится к празднику вместе с сыном Сантьяго.

Успешная американская актриса Ева Лонгория показала, что тоже начинает активную подготовку к Хеллоуину – Дня всех святых, который празднуют в США 1 ноября. Фотографией с сыном звезда поделилась на своей странице в инстаграме.

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Ева Лонгория позировала на фоне тыкв и сена вместе с двухлетним сыном Сантьяго. Она радостно улыбалась и обнимала его.

Звездная мамочка надела черный спортивный костюм с хэллоуинской тематикой. Так же был одет и сын. Актриса дополнила family-look черно-белыми кроссовками. Также Ева завершила свой образ солнцезащитными очками и серьгами-камнями. Она сделала нюдовый макияж.

Лонгория пожелала поклонникам счастливого воскресенья. Те, в свою очередь, поблагодарили и оценили миловидные фотографии мамы с сыном. "Замечательные", "Прекрасный аутфит", "Вы очень милые", "Очаровательные", – написали в комментариях.



Ева Лонгория с сыном / Instagram / @evalongoria