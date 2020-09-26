Українська танцівниця Ілона Гвоздьова здобула неабияку популярність на шоу "Танці з зірками". Вона часто ділиться з аудиторією цікавими деталями свого життя. Цього разу зірка розповіла про сімейні традиції, яких вона дотримується.

У переможниці шоу "Танці з зірками 2018" Ілони Гвоздьової за 11 років спільного життя з чоловіком Іваном з'явилися певні сімейні традиції. Ними вона поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

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Насамперед танцівниця розповіла про те, що сімейне життя – це нескінченна робота над стосунками та постійні компроміси. Також воно нагадує терези, які треба урівноважувати обом партнерам. А цьому допомагають традиції, котрі роблять сім'ю міцнішою та позитивнішою.

Традиції в сім'ї Ілони Гвоздьової

Свій ранок подружжя завжди починає з поцілунків та обіймів. Одразу ж стає тепліше, а ще залишається почуття захищеності та любові на весь день.

Також Ілона дотримується такого правила: ходити завжди за руку. Під час будь-яких прогулянок, поїздок чи інших варіантів того, як можна разом провести час.

Сніданок, обід та вечерю танцівниця з чоловіком завжди починає або закінчує поцілунком. Навіть, коли в пари виникає конфлікт, ця традиція залишається незмінною. Тому часто цей ритуал допомагає помиритися.

Такий допис Ілона Гвоздьова доповнила серією миловидних світлин з чоловіком Іваном. Нагадаємо, що подружжя також виховує доньку Валерію.

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