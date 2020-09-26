Украинская танцовщица Илона Гвоздева получила большую популярность на шоу "Танцы со звездами". Она часто делится с аудиторией интересными деталями своей жизни. На этот раз звезда рассказала о семейных традициях, которых она придерживается.

У победительницы шоу "Танцы со звездами 2018" Илоны Гвоздевой за 11 лет совместной жизни с мужем Иваном появились определенные семейные традиции. Ими она поделилась на своей странице в инстаграме.

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Прежде всего танцовщица рассказала о том, что семейная жизнь – это бесконечная работа над отношениями и постоянные компромиссы. Также она напоминает весы, которые надо уравновешивать обоим партнерам. А этому помогают традиции, которые делают семью крепче и позитивнее.

Традиции в семье Илоны Гвоздевой

Свое утро супруги всегда начинают с поцелуев и объятий. Сразу же становится теплее, а еще остается чувство защищенности и любви на весь день.

Также Илона придерживается такого правила: ходить всегда за руку. Во время любых прогулок, поездок или иных вариантов того, как можно вместе провести время.

Завтрак, обед и ужин танцовщица с мужем всегда начинает или заканчивает поцелуем. Даже когда у пары возникает конфликт, эта традиция остается неизменной. Поэтому часто этот ритуал помогает помириться.

Такой пост Илона Гвоздева дополнила серией миловидных фотографий с мужем Иваном. Напомним, что супруги также воспитывают дочь Валерию.

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