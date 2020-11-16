У Голлівуді створять супергеройський фільм "Загін самогубців 2". Саме у цій стрічці зіграє зірка бойовиків Сильвестр Сталлоне.

Сильвестр Сталлоне зіграє у "Загоні самогубців 2"

Про те, що актор погодився на незвичний проєкт, повідомив режисер Джеймс Ганн. В інстаграмі він поділився спільним фото зі Сильвестром Сталлоне та оголосив, що він зніметься у "Загоні самогубців".

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Завжди любив працювати з моїм другом Сильвестром Сталлоне і наша теперішня робота над "Загоном самогубців" – не виняток. Хоч він і культова зірка, більшість людей все ще не підозрюють про те, який він чудовий актор, – написав Джеймс Ганн.

Прокоментував майбутні зйомки і Сильвестр Сталлоне. Актор не приховував захвату та назвав цей проєкт найкращою подією 2020 року.

"Робота з цим неймовірним режисером над цим вражаючим проєктом зробила цей рік дивовижним. Мені дуже пощастило, що мене оточує такий талант!" – зазначив Сильвестр Сталлоне.

Що відомо про новий "Загін самогубців"

Перша частина "Загону самогубців" вийшла на великі екрани у 2016 році. Фільм розповів про групу небезпечних злочинців, яких об'єднують, щоб протистояти відьмі, яка вселилась в археолога.

У новій стрічці до супергероїв приєднаються новобранці – Піт Девідсон у ролі Чорного стража, Ідріс Ельба у ролі Bloodsport та Джон Сіна в ролі Миротворця. Окрім цього, до своїх ролей повернуться Марго Роббі, Віола Девіс, Джоел Кіннаман, Тайка Вайтіті, Джай Кортні. Деталі сюжету Джеймс Ганн поки не розсекречує, як і того, якого персонажа зіграє у стрічці Сильвестр Сталллоне.

Стрічка має вийти 6 серпня 2021 року.