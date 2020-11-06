Голлівудський актор і зірка бойовиків Дольф Лундгрен і в 63 роки з легкістю підписує нові контракти та постає в захопливих бойовиках. Наразі в Алабамі знімають трилер Castle Falls за його участю, а перші фото вже просочились у мережу.

Фото зі зйомок фільму Дольфа Лундгрена

Світлину зі знімального майданчика поширив сам Дольф Лундгрен в інстаграмі. За офіційними даними, актор зіграє одну з головних ролей, а також посяде крісло режисера. Тому на ефектному кадрі видно, як Дольф Лундгрен обговорює робочі питання зі своїм колегою по стрічці – британцем Скоттом Едкінсом.

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Та і напарник Дольфа Лудгрена у бойовику також не відмовився від публікації фото зі знімального майданчика. Скотт Едкінс поділився кадром, на якому постав із закривавленим обличчям, що вже вказує на те, що боротьба між персонажами буде запеклою.

Завжди приємно працювати з великою людиною. Наразі ми наполегливо працюємо над фільмом Castle Falls, в якому Дольф знімається і знімає. Не можу дочекатися, коли ви це все побачите, – поділився Скотт Едкінс.

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Що відомо про фільм Castle Falls

Трилер Castle Falls розкаже глядачам про злочинні банди в США. За сюжетом, конкуренти у кримінальному світі стануть суперниками у пошуку мільйонів доларів. Статки заховані у розкішному замку, який планують знести. Однак бандитам доведеться зіткнутись з двірником, який першим знайшов сховок. І якщо досвідчені злочинці думали, що це буде легко, впевнені, що все піде не за їхніми планами.

Зйомки відбуватимуться у штаті Алабама, що в США. Прем'єра стрічки Castle Falls запланована на 2021 рік. Наразі у мережі ще не представили трейлер та більше деталей про проєкт, однак вже опублікували офіційний постер трилера, на якому постали головні актори стрічки – Дольф Лундгрен та Скотт Едкінс.



Постер до фільму з Дольфом Лундгреном і Скоттом Едкінсом / Фото IMDb