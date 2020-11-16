Сильвестр Сталлоне появится в фильме о супергероях: в какой картине сыграет актер
В Голливуде создадут супергеройский фильм "Отряд самоубийц 2". Именно в этой ленте сыграет звезда боевиков Сильвестр Сталлоне.
Сильвестр Сталлоне сыграет в "Отряде самоубийц 2"
О том, что актер согласился на необычный проект, сообщил режиссер Джеймс Ганн. В инстаграме он поделился общим фото со Сильвестром Сталлоне и объявил, что он снимется в "Отряде самоубийц".
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Всегда любил работать с моим другом Сильвестром Сталлоне и наша нынешняя работа над "Отрядом самоубийц" – не исключение. Хотя он и культовая звезда, большинство людей все еще не подозревают о том, какой он замечательный актер, – написал Джеймс Ганн.
Прокомментировал предстоящие съемки и Сильвестр Сталлоне. Актер не скрывал восторга и назвал этот проект лучшим событием 2020 года.
"Работа с этим невероятным режиссером над этим впечатляющим проектом сделала этот год удивительным. Мне очень повезло, что меня окружает такой талант!" – отметил Сильвестр Сталлоне.
Что известно о новом "Отряде самоубийц"
Первая часть "Отряда самоубийц" вышла на большие экраны в 2016 году. Фильм рассказал о группе опасных преступников, которых объединяют, чтобы противостоять ведьме, которая вселилась в археолога.
В новой ленте к супергероям присоединятся новобранцы – Пит Дэвидсон в роли Черного стража, Идрис Эльба в роли Bloodsport и Джон Сина в роли Миротворца. Кроме этого, к своим ролям вернутся Марго Робби, Виола Дэвис, Джоэл Киннаман, Тайка Вайтити, Джай Кортни. Детали сюжета Джеймс Ганн пока не рассекречивает, а также то, какого персонажа сыграет в фильме Сильвестр Сталллоне.
Лента должна выйти 6 августа 2021 года.
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