23 жовтня на телеканалі "СТБ" відбудеться прем'єра нового реаліті-шоу "Холостячка". Спеціально до цієї події стартує соціальна диджитальна кампанія #СильнаЯ. Саме вона стане частиною промокампанії романтичного проєкту, де головною героїнею стала Ксенія Мішина.

#СильнаЯ створена для того, щоб порушити важливу тему поширених у суспільстві стереотипів щодо жінок та показати їх суперечливість і абсурдність. На офіційній сторінці проєкту "Холостяк" в інстаграмі опублікували анонс цієї кампанії.

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Що відомо про кампанію #СильнаЯ?

#СильнаЯ – це 14 відвертих інтерв'ю, у яких відомі телеведучі, зірки і блогерки-мільйонниці розкажуть про те, з якими стереотипами вони зіткнулися на шляху до успіху і продовжують стикатися сьогодні.

Героїнями цієї кампанії стали одні із найуспішніших жінок України поділилися своїми життєвими історіями, надихаючи інших на зміни. Серед тих, хто розповів про свій шлях є телеведуча Надія Матвєєва, топмодель Алла Костромічова, інфлюенсерка і бізнес-вумен Тетяна Пренткович, блогерка і бізнес-вумен Даша Квіткова, рестораторка Ольга Мартиновська, мама в декреті Христина Решетник та інші. Звісно, що до числа цих жінок приєдналася і головна героїня романтичного реаліті "Холостячка" Ксенія Мішина.

Коли стартує кампанія?

Кампанія стартує 7 жовтня і буде реалізована на всіх диджитал-майданчиках телеканалу СТБ. Інтерв'ю героїнь виходитимуть щодня до прем'єри шоу "Холостячка".

Творці проєкту закликають усіх жінок ділитися своїми історіями протистоянь зі стереотипами у коментарях під інтерв'ю героїнь, а також на особистих сторінках у соціальних мережах з хештегом #СильнаЯ.