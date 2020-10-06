23 октября на телеканале "СТБ" состоится премьера нового реалити-шоу "Холостячка". Специально к этому событию стартует социальная диджитальная кампания #СильнаЯ. Именно она станет частью промокампании романтического проекта, где главной героиней стала Ксения Мишина.

#СильнаЯ создана для того, чтобы затронуть важную тему распространенных в обществе стереотипов в отношении женщин и показать их противоречивость и абсурдность. На официальной странице проекта "Холостяк" в инстаграме опубликовали анонс этой кампании.

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Что известно о кампании #СильнаЯ?

#СильнаЯ – это 14 откровенных интервью, в которых известные телеведущие, звезды и блогеры-миллионники расскажут о том, с какими стереотипами они столкнулись на пути к успеху и продолжают сталкиваться сегодня.

Героинями этой кампании стали одни из самых успешных женщин Украины, поделившиеся своими жизненными историями, вдохновляя других на перемены. Среди тех, кто рассказал о своем пути является телеведущая Надежда Матвеева, топ-модель Алла Костромичева, инфлюенсер и бизнесвумен Татьяна Пренткович, блогер и бизнесвумен Даша Квиткова, ресторатор Ольга Мартыновская, мама в декрете Кристина Решетник и другие. Естественно, что к числу этих женщин присоединилась и главная героиня романтического реалити "Холостячка" Ксения Мишина.

Когда стартует кампания?

Кампания стартует 7 октября и будет реализована на всех диджитал-площадках телеканала СТБ. Интервью героинь будут выходить ежедневно до премьеры шоу "Холостячка".

Создатели проекта призывают всех женщин делиться своими историями противостояний со стереотипами в комментариях под интервью героинь, а также на личных страницах в социальных сетях с хештегом #СильнаЯ.