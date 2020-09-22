Уже совсем скоро состоится премьера долгожданного романтического реалити-шоу "Холостячка". Первый выпуск сезона выйдет в пятницу, 23 октября, в 19 часов на телеканале СТБ.

Многие фанаты шоу "Холостяк" ожидают появление нового запуска проекта "Холостячка", главной героиней которого стала актриса Ксения Мишина. "Холостячка" – это украинская адаптация известного успешного формата The Bachelorette компании WarnerBros.

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Известно, что организация свиданий, продумывание встреч возлагается на мужчин. Именно они будут приглашать Ксению на свидание, порой даже анонимно. 15 участников будут бороться за сердце главной героини и бороться ее внимание.

В отличие от проекта "Холостяк", где главный герой вручал девушкам розы, Ксения Мишина будет цеплять участникам бутоньерки.

Ксения Мишина призналась, что решилась строить свои отношения под прицелом камер, ведь верит, что любовь можно найти и на реалити-шоу.

Ведущим шоу стал неизменный Григорий Решетник. Именно он поможет Ксении расценивать те или иные поступки героев. Съемки телепроекта проходят под руководством директора StarLightProduction Анны Калины.

Что известно о Ксении Мишину?

Главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина – украинская актриса, звезда сериала "Крепостная", а также победительница проекта "Танцы со звездами". Ей 30 лет, родом она из Севастополя, живет в Киеве. Ксения воспитывает 8-летнего сына Платона.

В 2007 году Мишина приняла участие в конкурсе красоты в родном Севастополе, где получила титул вице-мисс и даже получила приз зрительских симпатий.

Ксения Мишина – популярная актриса, которую Украина знает по ее харизматичным ролям в фильмах и сериалах. За 6 лет в кинематографе Ксения сыграла более чем в 10 фильмах. Ксению Мишину можно увидеть в сериалах "Ты только мой", "Сашино дело", "Исчезающие следы", "Женские секреты", "Я тебя найду" и другие.

Анонс шоу проекта "Холостячка": смотрите онлайн