Вже зовсім скоро відбудеться прем’єра довгоочікуваного романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Перший випуск сезону вийде у п’ятницю, 23 жовтня, о 19 годині на телеканалі СТБ.

Багато прихильників шоу "Холостяк" очікують на появу нового запуску проєкту "Холостячка", головною героїнею якого стала акторка Ксенія Мішина. "Холостячка" – це українська адаптація відомого успішного формату The Bachelorette компанії WarnerBros.

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Відомо, що організація побачень, продумування зустрічей покладається на чоловіків. Саме вони будуть запрошувати Ксенію на побачення, часом навіть анонімно. 15 учасників будуть боротися за серце головної героїні та виборюватимуть її увагу.

На відміну від проєкту "Холостяк", де головний герой вручав дівчатам троянди, Ксенія Мішина буде чіпляти учасникам бутоньєрки.

Ксенія Мішина зізналася, що наважилася будувати свої стосунки під прицілом камер, адже вірить, що кохання можна знайти й на реаліті-шоу.

Ведучим шоу став незмінний Григорій Решетник. Саме він допоможе Ксенії розцінювати ті чи інші вчинки героїв. Зйомки телепроєкту відбуваються під керівництвом директора StarLightProduction Анни Калини.

Що відомо про Ксенію Мішину?

Головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина – українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна", а також переможниця проєкту "Танці з зірками". Їй 30 років, родом вона з Севастополя, живе у Києві. Ксенія виховує 8-річного сина Платона.

У 2007 році Мішина взяла участь у конкурсі краси в рідному Севастополі, де здобула титул віце-міс і навіть отримала приз глядацьких симпатій.

Ксенія Мішина – популярна акторка, яку Україна знає за її харизматичними ролями у фільмах і серіалах. За 6 років в кінематографі Ксенія зіграла у понад 10 стрічках. Ксенію Мішину можна побачити в серіалах "Ти тільки мій", "Сашина справа", "Зникаючі сліди", "Жіночі секрети", "Я тебе знайду" тощо.

Анонс шоу проєкту "Холостячка": дивіться онлайн