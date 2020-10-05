Американська виконавиця Леді Гага після виходу альбому Chromatica зайнялась саморозвитком та новими хобі. В інстаграмі зірка вже продемонструвала, як займається скелелазінням.

На новій світлині 34-річна Леді Гага в інстаграмі показала, як на вихідних займалась скелелазінням за допомогою страхувальної системи. Такої відваги фанати геть не очікували побачити від улюбленої співачки, тому засипали її багатьма компліментами.

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Для спортивного заняття зірка одягнула зручний спортивний костюм, що складався з велосипедків і тупо, а також зручних кросівок та захисної каски. Леді Гага цілеспрямовано "лізла" наверх та, схоже, отримала масу задоволення від заняття, судячи підпису до свого фото у вигляді смайликів.



Леді Гага зайнялась скелелазінням / Instagram / @ladygaga

Варто нагадати, що зовсім недавно зірка фільму "Народження зірки" (2018) разом з мамою Синтією випустила книгу про ментальне здоров'я – Channel Kindness: Stories of Kindness and Community. У ній зірка розповіла про боротьбу Гаги з психічними захворюваннями, а також про особисті історії багатьох молодих людей. Жінка переконана, що книга знайде відгук у багатьох людей, які не розуміють, як боротись з внутрішніми "ворогами".