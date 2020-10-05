Американская исполнительница Леди Гага после выхода альбома Chromatica занялась саморазвитием и новыми хобби. В инстаграме звезда уже продемонстрировала, как занимается скалолазанием.

На новой фотографии 34-летняя Леди Гага в инстаграме показала, как на выходных занималась скалолазанием с помощью страховочной системы. Такой отваги фанаты совсем не ожидали увидеть от любимой певицы, поэтому засыпали ее многими комплиментами.

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Для спортивного занятия звезда надела удобный спортивный костюм, состоящий из велосипедков и топа, а также удобных кроссовок и защитной каски. Леди Гага целенаправленно "лезла" наверх и, похоже, получила массу удовольствия от занятия, судя подписи к своему фото в виде смайликов.



Леди Гага занялась скалолазанием / Instagram / @ladygaga

Стоит напомнить, что совсем недавно звезда фильма "Рождение звезды" (2018) вместе с мамой Синтией выпустила книгу о ментальном здоровье – Channel Kindness: Stories of Kindness and Community. В ней звезда рассказала о своей борьбе с психическими заболеваниями, а также о личных историях многих молодых людей. Женщина уверена, что книга найдет отклик у многих людей, которые не понимают, как бороться с внутренними "врагами".