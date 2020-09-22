Американская поп-дива Леди Гага умеет удивлять своих поклонников нетипичными фотосессиями и клипами. На этот раз артистка презентовала ролик "911", созданный по мотивам фильма "Цвет граната" Сергея Параджанова.

Новый клип Леди Гаги

Режиссером ролика стал известный индийский клипмейкер Тарсем Сингх. Как передает Vogue, автор клипа Леди Гаги не скрывал, что черпал вдохновение из новаторской ленты Сергея Параджанова "Цвет граната".

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Поэтому в ролике "911" показали визуальные образы и кадры, напоминающие работу культового украинского режиссера. А чтобы подчеркнуть связь с оригинальной лентой Сергея Параджанова, в одном из фрагментов клипа появилась желтая лента с надписями на армянском, а в конце ролика Тарсем Сангх почтил память легенды кино, разместив постер к фильму "Цвет граната".



В клипе Леди Гаги можно увидеть постер к фильму Параджанова / Фото Cinema In UA



Подобные кадры из фильма Параджанова и клипа Леди Гаги / Фото Cinema In UA

Такая идея для клипа понравилась Леди Гаге, поэтому она решила превратить обычное видео в короткометражный фильм со своим сюжетом и музыкой.

"Этот короткометражный фильм очень личный для меня, для моего психического здоровья, того, как реальность и мечты могут связываться и формировать героев в нас и вокруг нас. Я хочу поблагодарить режиссера Тарсема за то, что рассказал мне идею, которой 25 лет, потому что увидел так много в моей истории жизни", – рассказала Леди Гага.



Леди Гага и главная героиня "Цвет граната" / Фото Cinema In UA

Смотрите клип Леди Гаги "911": видео

Что известно о фильме Сергея Параджанова

Пожалуй, в Украине не найти человека, который бы не знал имени легендарного режиссера Сергея Параджанова. Наибольшую огласку получила его экранизация произведения Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков". Лента получила международные награды и вошла в мировую историю кино.

Кроме этого, Сергей Параджанов имел немало других киношедевров, среди которых – "Цвет граната". Фильм рассказывает об армянском средневековом поэте, который был гениальным в своем деле. Однако режиссер обрисовал не просто жизненный путь художника, а добавил метафор, которые поймут не все киноманы.

Смотрите фильм "Цвет граната" Сергея Параджанова: видео