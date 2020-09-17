Непревзойденная Ирма Витовская взялась за перевоплощение в героиню фильма "Коза Ностра". Съемки уже начались в Карпатах, а в сети презентовали первые фото.

"Коза Ностра": сюжет фильма

Как передает 24 канал, идея создать фильм "Коза Ностра" зародилась еще в 2017 году. Тогда проект прошел отбор престижного конкурса в Риме – MIA TV Drama Series Pitching Forum. Однако прошло 3 года, как режиссеры начали работу над экранизацией истории. И съемки решили проводить в живописных украинских Карпатах.

Читайте также Звезда сериала "И будут люди" прокомментировал сюжет: эта история не оставит вас равнодушными

По сюжету, глава итальянской мафии Фредо выходит на свободу после заключения и пытается адаптироваться к новым реалиям. Он потерял контроль над своим криминальным бизнесом, а отношения с детьми – это сплошные проблемы. Но домработница из Украины Влада Коза может помочь мафиози вернуть свою прежнюю жизнь, наладить отношения в семье и клане.

И тут в одном доме предстанут такие разные герои, со своими переживаниями и мыслями. Так, самый старший сын Фредо – брутальный Лука, который мечтает занять кресло отца в синдикате. В то же время его младший брат Джанни вообще не хочет быть причастным к мафии, поэтому и учится в США на программиста. А дочь Франческа – настоящая бунтарка, готовая игнорировать семейные правила и вводить современные взгляды на жизнь. Как Владе удастся объединить таких разных детей – зрители могут только догадываться.

Также главная героиня Влада докажет, что стереотипы – и об украинцах, и об итальянцах – не всегда соответствуют действительности. Того, что нас объединяет, значительно больше того, что разделяет,

– говорится в анонсе.

Актерский состав

Сейчас известно, что роль Влады Козы в фильме получила Ирма Витовская. И это впервые в истории европейского кино украинка стала главной героиней большого коммерческого проекта. Кто еще сыграет в ленте "Коза Ностра", пока неизвестно.



Ирма Витовская в фильме "Коза Ностра" / Фото Film Group

Первые кадры из фильма "Коза Ностра"

15 и 16 сентября съемки фильма прошли в живописных Карпатах. Там авторы проекта показали застолье. Кроме этого, съемочную площадку развернут на Сицилии и в Риме.

"Жаркая Сицилия, карпатские леса, пицца и борщ, кипучий микс итальянских хитов времен наибольшей популярности фестиваля в Сан-Ремо и гуцульских мотивов – зрителей ждет калейдоскоп итальянской и украинской культур, вкусов и красок. Будет весело, ярко, громко и вкусно!" – отметила сценаристка проекта Анастасия Лодкина.



Съемки фильма в Карпатах / Фото Film Group



Итальянско-украинский фильм "Коза Ностра" / Фото Film Group