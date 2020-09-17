Неперевершена Ірма Вітовська взялась до перевтілення у героїню фільму "Коза Ностра". Зйомки вже розпочались в Карпатах, а у мережі презентували перші фото.

"Коза Ностра": сюжет фільму

Як передає 24 канал, ідея створити фільм "Коза Ностра" зародилась ще у 2017 році. Тоді проєкт пройшов відбір престижного конкурсу в Римі – MIA TV Drama Series Pitching Forum. Однак минуло 3 роки, як режисери розпочали роботу над екранізацією історії. І зйомки вирішили проводити у мальовничих українських Карпатах.

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За сюжетом, очільник італійської мафії Фредо виходить на волю після ув'язнення та намагається адаптуватись до нових реалій. Він втратив контроль над своїм кримінальним бізнесом, а стосунки з дітьми – це суцільні проблеми. Та хатня робітниця з України Влада Коза може допомогти мафіозі повернути свою колишнє життя, налагодити стосунки в родині і клані.

І тут в одному домі постануть такі різні герої, зі своїми переживаннями і думками. Так, найстарший син Фредо – брутальний Лука, який мріє зайняти крісло батька у синдикаті. Водночас його молодший брат Джанні взагалі не хочу бути причетний до мафії, тому й вчиться у США на програміста. А донька Франческа – справжня бунтівниця, готова ігнорувати родинні правила та вводити сучасні погляди на життя. Як Владі вдасться об'єднати таких різних дітей – глядачі можуть тільки здогадуватись.

Також головна героїня Влада доведе, що стереотипи – і про українців, і про італійців – не завжди відповідають дійсності. Того, що нас об’єднує, значно більше, ніж того, що розділяє, – йдеться в анонсі.

Акторський склад

Наразі відомо, що роль Влади Кози у фільмі отримала Ірма Вітовська. І це вперше в історії європейського кіно українка стала головною героїнею великого комерційного проєкту. Хто ще зіграє у стрічці "Коза Ностра", наразі невідомо.



Ірма Вітовська у фільмі "Коза Ностра" / Фото Film Group

Перші кадри з фільму "Коза Ностра"

15 і 16 вересня зйомки фільму пройшли в мальовничих Карпатах. Там автори проєкту показали застілля. Окрім цього, знімальний майданчик розгорнуть на Сицилії та в Римі.

"Спекотна Сицилія, карпатські ліси, піца та борщ, кипучий мікс італійських хітів часів найбільшої популярності фестивалю в Сан-Ремо та гуцульських мотивів – на глядачів чекає калейдоскоп італійської та української культур, смаків та барв. Буде весело, яскраво, голосно та смачно!" – зазначила сценарист проєкту Анастасія Лодкіна.



Зйомки фільму в Карпатах / Фото Film Group



Італійсько-український фільм "Коза Ностра" / Фото Film Group