Американка попдіва Леді Гага вміє дивувати своїх прихильників нетиповими фотосесіями і кліпами. Цього разу артистка презентувала ролик "911", створений за мотивами фільму "Колір граната" Сергія Параджанова.

Новий кліп Леді Гаги

Режисером ролика став відомий індійський кліпмейкер Тарсем Сінгх. Як передає Vogue, автор кліпу Леді Гаги не приховував, що черпав натхнення з новаторської стрічки Сергія Параджанова "Колір граната".

Дивіться також У Карпатах знімають італійсько-український фільм з Ірмою Вітовською: фантастичні фото

Відтак у ролику "911" показали візуальні образи та кадри, що нагадують роботу культового українського режисера. А щоб підкреслити зв'язок з оригінальною стрічкою Сергія Параджанова, в одному з фрагментів кліпу з'явилась жовта стрічка з написами вірменською, а вкінці ролика Тарсем Сангх вшанував пам'ять легенди кіно, розмістивши постер до фільму "Колір граната".



У кліпі Леді Гаги можна побачити постер до фільму Параджанова / Фото Cinema In UA



Подібні кадри з фільму Параджанова і кліпу Леді Гаги / Фото Cinema In UA

Така ідея для кліпу сподобалась Леді Газі, тому вона вирішила перетворити звичайне відео на короткометражний фільм зі своїм сюжетом та музикою.

"Цей короткометражний фільм дуже особистий для мене, для мого психічного здоров’я, того, як реальність та мрії можуть пов’язуватися і формувати героїв у нас і навколо нас. Я хочу подякувати режисерові Тарсему за те, що розповів мені ідею, якій 25 років, тому що побачив так багато в моїй історії життя", – розповіла Леді Гага.



Леді Гага і головна героїня "Колір граната" / Фото Cinema In UA

Дивіться кліп Леді Гаги "911": відео

Що відомо про фільм Сергія Параджанова

Мабуть, в Україні не знайти людини, яка б не знала імені легендарного режисера Сергія Параджанова. Найбільшого розголосу отримала його екранізація твору Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків". Стрічка отримала міжнародні нагороди та увійшла до світової історії кіно.

Окрім цього, Сергій Параджанов мав чимало інший кіношедеврів, серед яких – "Колір граната". Фільм розповідає про вірменського середньовічного поета, який був геніальним у своїй справі. Однак режисер змалював не просто життєвий шлях митця, а додав метафор, які зрозуміють не всі кіномани.

Дивіться фільм "Колір граната" Сергія Параджанова: відео