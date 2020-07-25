34-річна американська співачка Сіара стала мамою втретє. Артистка народила хлопчика 23 липня. Сина назвали Він Гаррісон Вілсон. У перші хвилини життя малюка зіркова матуся заспівала йому Happy Birthday to you та зняла милий момент на відео.

Наприкінці січня Сіара оголосила, що стане мамою втретє. Багатодітна матуся народила другого сина 23 липня й одразу показала малюка публіці на особистій сторінці в інстаграмі. Вона розсекретила, що хлопчика назвали Він Гаррісон Вілсон.

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Зворушливе відео зірка зняла в пологовому будинку одразу після появи сина на світ. Хлопчик лежав у неї на грудях, а співачка в присутності медиків заспівала йому пісню Happy Birthday to you. Варто зазначити, що в милому ролику Сіара постала в стильній захисній масці чорного кольору з паєтками, адже під час пандемії коронавірусу навіть породіллі повинні дотримуватися карантинних обмежень.

З днем народження, Він. Матуся і татусь люблять тебе! Він Гаррісон Вілсон,

– написала новоспечена багатодітна матуся.

Чоловік Сіари гравець в американський футбол Рассел Вілсон також не стримався, аби не показати фото з новонародженим сином у мережі. Він опублікував кадр з коханою дружиною після пологів, а на іншому тримав малюка на грудях самостійно. Батько не приховував свого щастя від появи на світ другого нащадка.

Нагадаємо, що 31-річний Рассел Вілсон та 34-річна Сіара уклали шлюб 2016 року. Разом вони виховують спільну доньку 2-річну Сієнну, а у Сіари є 5-річний син Ф'ючер від попередніх стосунків з репером Ф'ючером.