34-летняя американская певица Сиара стала мамой в третий раз. Артистка родила мальчика 23 июля. Сына назвали Вин Гаррисон Уилсон. В первые минуты жизни малыша звездная мама спела ему Happy Birthday to you и сняла милый момент на видео.

В конце января Сиара объявила, что станет мамой в третий раз. Многодетная мама родила второго сына 23 июля и сразу показала малыша публике на личной странице в инстаграме. Она рассекретила, что мальчика назвали Вин Гаррисон Уилсон.

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Трогательное видео звезда сняла в роддоме сразу после появления сына на свет. Мальчик лежал у нее на груди, а певица в присутствии медиков спела ему песню Happy Birthday to you. Стоит отметить, что в милом ролике Сиара появилась в стильной защитной маске черного цвета с пайетками, ведь во время пандемии коронавируса даже роженицы должны придерживаться карантина.

С днем ​​рождения, Вин. Мама и папа любят тебя! Вин Гаррисон Уилсон,

– написала новоиспеченная многодетная мама.

Муж Сиары игрок в американский футбол Рассел Уилсон также не удержался, чтобы не показать фото с новорожденным сыном в сети. Он опубликовал кадр с любимой женой после родов, а на другом держал малыша на груди самостоятельно. Отец не скрывал своего счастья от появления на свет второго отпрыска.

Напомним, что 31-летний Рассел Уилсон и 34-летняя Сиара заключили брак в 2016 году. Вместе они воспитывают общую дочь 2-летнюю Сиенну, а в Сиары есть 5-летний сын Фьючер от предыдущих отношений с рэпером Фьючером.