Британська співачка Адель останній рік вражає фанатів своїми схудлими формами. Цього разу вона опублікувала пікантне фото в честь традиційного лондонського карнавалу Ноттінг-хілл, який було скасовано через коронавірус, але, окрім похвали від фанатів, отримала порцію "хейту".

На новій світлині в інстаграмі, яку вона опублікувала 30 серпня, зірка продемонструвала схудлі форми у купальнику з прапором Ямайки, у сірих лосинах, із золотистими ланцюгами на шиї, браслетами на руках та сережками-кільцями на вухах. Її плечі також прикрашали жовті крила з пір'я.

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Адель звинуватили у апропріації / Instagram / @adele

Її почали звинувачувати у привласненні "цінностей чорної культури", а також що прапор їй не рідної Ямайки вона вирішила "одягнути" саме на груди. "Темношкірі жінки піддаються дискримінації за те, що носять національні зачіски, такі як вузли банту і локони, але білі люди – ні. Це несправедливо, і саме тому люди бісяться", "Дорогі білі люди, будь ласка, просто будьте собою і назавжди припините це привласнення культурних цінностей. Адель, вузли банту були зайві. А в бікіні з ямайським прапором не було необхідності ... Будь ласка, просто припиніть це", – писали "хейтери"

Втім знайшлись і ті фанати, які стверджували, що жоден народ не може мати авторського права на зачіски, а один з жителів Ямайки заявив, що завжди радий бачити прапор своєї країни – де б це не було: "Нам подобається бачити наш прапор всюди! Це змусило мене усміхнутися. Це наочно показує вплив мого маленького острова на весь світ і те, наскільки ми дійсно авторитетні".