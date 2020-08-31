Британская певица Адель последний год поражает фанатов своими похудевшими формами. На этот раз она опубликовала пикантное фото в честь традиционного лондонского карнавала Ноттинг-хилл, который был отменен из-за коронавируса, но кроме похвалы от фанатов получила порцию "хейта".

На новой фотографии в инстаграме, которую она опубликовала 30 августа, звезда продемонстрировала похудевшие формы в купальнике с флагом Ямайки, в серых лосинах, с золотистыми цепями на шее, браслетами на руках и серьгами-кольцами в ушах. Ее плечи также украшали желтые крылья из перьев.

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Адель обвинили в апроприации / Instagram / @adele

Ее начали обвинять в присвоении "ценностей черной культуры", а также что флаг ей не родной Ямайки она решила "одеть" именно на грудь. "Темнокожие женщины подвергаются дискриминации за то, что носят национальные прически, такие как узлы банту и локоны, но белые люди – нет. Это несправедливо, и именно поэтому люди бесятся", "Дорогие белые люди, пожалуйста, просто будьте собой и навсегда прекратите это присвоение культурных ценностей. Адель, узлы банту были излишни. А в бикини с ямайским флагом не было необходимости... Пожалуйста, просто прекратите это", – писали "хейтеры".

Впрочем нашлись и те фанаты, которые утверждали, что ни один народ не может иметь авторского права на прически, а один из жителей Ямайки заявил, что всегда рад видеть флаг своей страны – где бы это не было: "Нам нравится видеть наш флаг повсюду! Это заставило меня улыбнуться. Это наглядно показывает влияние моего маленького острова на весь мир и то, насколько мы действительно авторитетны".