Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вкотре підкорила шанувальників ефектним аутфітом. Вона постала перед публікою в улюбленому кардигані, який доповнила стильними аксесуарами.

Дженніфер Лопес є іконою стилю для багатьох модниць у різних куточках світу. Навіть її повсякденні образи створюють фурор в мережі та викликають активні обговорення. Зокрема, без уваги не залишився look, у якому нещодавно помітили на вулицях Лос-Анджелеса.

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Образ Дженніфер Лопес

Голлівудська зірка побувала в Каліфорнії в осінньому look, який точно підійде кожній дівчині. Вона одягнула чорні широкі штани та білу блузку з пікантним декольте, яке гарно підкреслило її пишний бюст. Поверх блузки знаменитість одягнула красивий в'язаний кардиган, у якому вже з'являлася на публіці. Такий аутфіт зірка доповнила чорним масивним взуттям на підборах.

Волосся Джей Ло зібрала у хвіст ззаду. Також поєднала look з чорним головним убором із красивим мереживом. Її вуха прикрашали улюблені сережки-кільця, а на обличчі красувався бездоганний макіяж в коричневих відтінках, який гарно підкреслив красу Дженніфер.

Проте найяскравішим акцентом look для прохолодної погоди стала стильна кружка, що прикрашена стразами. Лопес завершила аутфіт манікюром бордового кольору.



Дженніфер Лопес у штанах і кардигані / Фото Getty Images